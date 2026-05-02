Vicelles daog batok Diaz VII sa Japan

Nakabalik na si Mark Vicelles sa winning form human niya gipilde si Carlo Diaz VII pinaagi sa unanimous decision aron sakmiton ang Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) light flyweight belt niadtong Abril 28, 2026, didto sa Act City sa Hamamatsu, Shizuoka, Japan.
Gidominar ni Vicelles ang tibuok dula ug nakuha ang desisyon sa tulo ka judges pinaagi sa dako nga biya sa iskor nga 98-91, 99-90, ug 99-90.
Si Vicelles gilauman nga makasulod na usab og balik sa world rankings tungod niini nga kadaogan.
Nakabangon si Vicelles gikan sa iyang miaging pildi ug nisaka sa 21-2-1, 11KOs nga record. (EKA)