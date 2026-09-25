Vicelles mosuway pag-ilog sa IBF title ni Simsri karon

Suwayan pag-ilog ni Japan-based Filipino Mark Vicelles ang korona ni International Boxing Federation (IBF) light-flyweight king Thai Thanongsak Simsri karong Sabado sa gabii, Septiyembre 26, 2026, sa FujisanMesse sa Fuji, Shizuoka, Japan.
Taudtaod na sab kining gihuwat ni Vicelles ang maong dakong kahigayunan ug labing seguro, dili niya kini bastabasta usikan.
Niadtong 2023, nakig-away si Vicelles batok kang Suganob sa Bohol alang sa No. 1 spot apan napilde siya pinaagi sa technical decision/
Sa miaging tuig, nibalhin si Vicelles sa Japan aron mangita og dugang mga oportunidad ug tuod man, iya kining nabatunan hangtod nga naabot siya ning puntoha.
Si Vicelles naggunit og 21-2-1, 11KOs nga rekord samtang si Simsri adunay 40-1, 35kos nga baraha.
Ang modaog ning awaya obligadong modepensa ni Suganob kinsa maoy kasamtangang mandatory contender ning maong bakos nga giilugan. / ESL