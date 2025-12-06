Vicoy, Ornopia kampiyon sa Tour de Cebu 2025

Ang panagparis nilang Frank Vicoy ug Nico Ornopia ang grand champion sa makasaysayanon nga Tour de Cebu 2025.
Kini atol sa tulo ka adlaw ug 1,000-kilometer “sports car rally” diin silang Vicoy ug Ornopia malampuson nga nipadagan sa ilang 1972 Porsche 914 sa Negros Oriental ug Negros Occidental.
Gipasidunggan sab sila og Performance and Classics Enthusiasts (Pace) Chairman Class Award isip timaan sa ilang dominasiyon karong tuiga.
Ang mga partisipante dili lang gikan sa Cebu, Negros, Cagayan, Manila ug Davao, apan duna pa’y mga nisalmot nga international team sa Japan, South Africa, ug Europe.
Sikit nga nagsunod nilang Vicoy ug Ornopia mao ang panagparis nilang Anthony Ramos ug Lance Ledesma nga maoy first runner-up pinaagi sa ilang 1970 Mercedes Benz 280 SL. Samtang silang Julian “Coco” Garcia ug Iñaki Araneta nimaneho sa ilang Porsche 911 SC ug nihuman nga second runner-up.
Ang Tour de Cebu 2025 nga maoy “premier historic car rally” sa nasud giorganisar sa Pace of Cebu ug Manila Sports Car Club (MSCC) ug gidumala sa Tradeshow International. / PR