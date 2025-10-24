Vicsal Foundation mihatag og P1.1M nga tabang sa mga biktima sa linog

Ang Vicsal Foundation, Inc. (VSF), ang corporate foundation sa Vicsal ug Metro Gaisano Group of Companies, nilusad og duha ka hugna sa relief operations aron suportahan ang mga pamilya nga naapektuhan sa 6.9-magnitude nga linog sa Amihanang Sugbo.
Kapin sa P1.1 milyon gikan sa relief assistance fund sa VSF ang gigahin aron matabangan ang 2,500 ka pamilya sa mga dapit nga grabeng naigo sa linog, apil na ang mga Barangay sa Bogo City, Borbon, San Remigio, Medellin, ug Daanbantayan.
Ang matag panimalay nakadawat og relief packs nga naglangkob sa pagkaon ug mga kinahanglanon sa hygiene, inubanan pa sa in-kind donations nga natigom gikan sa nagpadayong donation drive sa VSF.
Padayon ang VSF sa pag-andam og dugang pang tabang samtang nakig-alayon kini sa mga local government unit ug community partners aron mailhan ang mga panginahanglan sa mga biktima.
“We stand with the families affected by the earthquake as they recover from this immense tragedy,” matod ni Frank Gaisano, Chairman ug President of VSF.
“VSF remains steadfast in its mission to extend relief and assistance in times of crisis, and we will continue to support communities on their path to recovery,” dugang niya.
Ang mga paningkamot sa pagpanghatag sa relief gihimo pinaagi sa tabang sa mga boluntaryo gikan sa Vicsal ug Metro Gaisano Group of Companies ug mga VSF scholars nga tua na sa norte sulod sa miaging tulo ka semana, nagseguro nga ang tabang makaabot bisan sa labing hilit nga mga komunidad.
Ang ilang pag-apil nagpakita sa dugay nang pasalig sa VSF sa pagpalig-on sa ilang network aron moapil sa makahuluganon nga social action. / PR