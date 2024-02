Victolero di taktakon isip Magnolia coach

Giklaro ni Magnolia Hotshots team manager Alvin Patrimonio nga dili tinuod ang hugonhugon nga posibleng taktakon sa management si Chito Victolero isip head coach.

“He will be a long-term head coach for the team,” matod ni Patrimonio nga napatik sa Spin.ph.

“So far, okay naman ang results and performance niya as the head coach. Together with the assistant coaches, talagang tulong-tulong sila and they love the team, the players kaya buong puso ‘yan for Magnolia.’

Sa iyang ikawalo nga tuig isip Hotshots mentor, naagak na sab ni Victolero ang team ngadto sa finals sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup apan napilde sila sa San Miguel Beermen sa series, 4-2.

Human niini, nigawas na ang hugonhugon nga posibleng pulihan na si Victolero sa iyang posisyon.