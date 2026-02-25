Victolero mobalik sa Mapua

Gikuha pagbalik sa Mapua Cardinals ang kanhi coach sa Magnolia Hotshots nga si Chito Victolero para sa ilang kampanya sa National Collegiate Athletic Association (NCAA).
Nagsugod si Victolero sa iyang coaching career sa Mapua niadtong tuig 2009 ngadto 2012, sa wa pa siya masulod sa Philippine Basketball Association (PBA), diin nahimo siyang assistant coach sa KIA ug head coach na sa Magnolia.
Ang 50-anyos nga si Victolero maoy nitimon sa Magnolia sa ilang titulo sa Governor’s Cup niadtong 2018. / RSC