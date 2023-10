Video basehan sa pagsusi sa ‘pagpanion’

Giimbestigar sa kapulisan ang insidente sa pagpanghasi human nikatap sa internet ang video sa mga armadong lalaki nga nanghasi sa mga residente sa Barangay Tapon, Dumanjug, Cebu.

Makita sa video ang duha ka mga lalaki nga nagbitbit og pusil samtang nanghasi sa mga tawo daplin sa dalan ug gipatiran sila.

Ang insidente nahitabo ni­ad­tong Oktubre 29, 2023 bisan pa sa gun ban alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba sa Police Regional Office 7 (PRO 7), niingon nga ang mga suspek giingong gipangulohan sa usa ka kandidato nga nagpapili pagka konsehal sa BSKE.

“I have talked with the chief of police in Dumanjug and he assured na ang investigation is ongoing,” matod ni Pelare

Matod usab ni Pelare nga ang maong video maoy gamiton sa paghimo og komprehensibong imbestigasyon nga hinaut nga mapasakaan og kaso.

Base sa pagpakighinabi sa Superbalita Cebu kang Police Capt. Jan Ace Elcid P. Layug, hepe sa kapulisan sa Dumanjug, nasayran ang mga reklamante naglingkod sa waiting shed ug kalit nga niabot ang usa ka sakyanan.

Dason sa reklamo, ang upat ka mga tawo nga sakay sa sakyanan nanghasi.

Giingon nga usa sa mga sakay opisyal sa barangay, kinsang ngan gipugngan ning mantalaan samtang wa pa makuhai sa iyang habig.

Matod sa pasangil nga gipangtiunan sila og pusil ug gipangpatiran.

Matod ni Layug nga nagpadayon pa ang iyang imbestigasyon bahin sa reklamo.