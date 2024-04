Video sa gaduwa sa private part mikatap

Karong panahuna, angay nga magmatngon og maayo sa mga tawo nga mo-chat nga di nimo kaila, kay lagmit, dautan kini og tuyo nimo.

Mao ni ang naamguhan sa usa ka 17 anyos nga dalaga nga gikuyogan sa iyang class adviser ug sa iyang inahan sa pagdangop sa Women and Children Protection Desk (WCPD) sa Argao Municipal Police Station sa Lunes, Abril 22, 2024 aron magpatabang nga mahunong ang pagpaka­tap sa video nga nagpakita sa pagduwa sa iyang kinatawo.

Ang nikuha sa video mao ang iyang nauyab nga nisugo kaniya sa pagduwa samtang mag video niadtong Biyernes, Abril 19, 2024.

Mao kini ang gibutyag ni WCPD chief investigator nga si Police Chief Master Sgt. Vivian Tamayo sa interbyo sa Superbalita Cebu kay nikatag na ang video sa dalaga nga gi-send pinaagi sa group chat nga gigamit mismo ang social media account sa biktima.

Naka access ang mao nga tawo sa Messenger sa dalaga tungod kay nihatag usab siya og password bisan wa sila personal nga nagkita.

Si Tamayo nipasabot nga ila kining gibutyag nga estorya sa publiko aron masayod ang katawhan sa ingon makalikay kay daghan na ang susamang mga kaso nga gidangop sa ilang buhatan.

Matod ni Tamayo nga gi-send sa group chat sa 40 ka mga classmates sa biktima sa Abril 20 ang video nga gigamit ang account sa dalaga.

“Kapila na ko nag remind nga ayaw mo pag take og vi­deo nga naked mo or nagduwa-duwa mo sa inyo kaugali­ngon or worst mag take og sex video with your boyfriend. Kon magbulag mo or ma hack inyong phone, makalat ang video.

Proud jud kaayo mo maki­ta inyo kalaswaan? Unyag ma­ka­lat na igo nalang mo sa paghilak?,” nagkanayon si Tamayo.

Siya nipahimangno nga kinsa kadtong mo-share sa video makasuhan og apil.

“Kamo pod nga mo share sa video apil mo sa makasohan.”

Si Tamayo nisugyot sa mga magtutudlo, labina sa high school, nga Ilang iapil sa klase ang pagpahimangno sa ilang mga estudyante labina sa mga babaye nga dili mosalig sa ilang gikauyab labina sa chat lang or may mohaylo nga mohatag og kwarta nga bayad kon magpakita sa ilang private parts aron di makatag sa social media.

Niangkon ang dalaga nga nisalig siya sa iyang gika-chat nga iyang nahimo nga boyfriend bisan wa siya nakakita niini personal.

Tambag ni Tamayo nga ipa report sa Facebook ang nikatap nga video aron ma restrict ang mga account ug ireport sa PNP Cybercrime Unit.

Si Tamayo nagkanayon Superbalita Cebu nga alarming na ang mga kaso nga nangabot sa iyang buhatan kay sobra na sa napulo na, upat niini napasakaan og kaso kay nailhan ang nipakatap sa malaw-ay nga mga video.