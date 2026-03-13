Video sa ‘kidnapping’ gi-verify sa Bohol PNP

Nagsugod na sa ilang imbestigasyon ang kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran, Bohol, ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel John Kareen Escober, kalabot sa nag-viral nga video sa social media diin usa ka lalaki ang pugos nga gipasakay sa usa ka puti nga awto sa gawas sa Dao Terminal, Barangay Dao, niadtong Miyerkules, Marso 11, 2026, sa alas 3:00 sa hapon.
Matod sa hepe sa kapulisan Police Lieutenant Colonel John Kareen Escober, sa pagkakaron padayon nilang giila ang biktima aron masuta kon unsa ang motibo sa wala mailhing mga lalaki. Gikuha na sab sa kapulisan ang plate number sa maong sakyanan ug ang rehistro sa motorsiklo nga gisakyan sa biktima aron ipasubay sa Land Transportation Office (LTO).
Gisusi na sab sa mga imbestigador ang mga CCTV camera sa palibot aron mahibaw-an kon diin gikan ug asa dapit nipaingon ang mga suspek human mabitbit ang biktima.
“Karon atong gi-establish ang identity sa katong alleged nga biktima. Gikan ana, kon mailhan na nato ang maong tawo, makahimo na ta og inisyal nga possible motive,” pasabot ni Escober.
Bisan pa sa nikatap nga video, gibutyag ni Escober nga wala pa’y pamilya o indibidwal nga midangop sa ilang buhatan aron i-report nga duna silay kabanay nga gidagit.
Nakig-alayon na ang PNP sa tawo nga ni-upload sa video ug sa mga nakasaksi sa hitabo.
Matod sa opisyal, kon na-report pa unta dayon ang insidente, dako ang posibilidad nga nadakpan ang mga suspek pinaagi sa ilang gipatuman nga 5-minute response time.
Si Police Colonel Patricio Degay Jr., ang hepe sa Bohol Police Provincial Office (BPPO), nimando na sa dinalian ug lawom nga imbestigasyon tungod sa kabalaka nga namugna niini sa publiko.
Giawhag sa kapulisan ang katawhan nga likayan ang pagpakatap og mga video sa social media kon dili pa kompirmado ang insidente aron dili makamugna og kahadlok.
I-report dayon sa labing duol nga police station kon adunay mamatikdan nga krimen.
Tungod sa kaseryoso sa hitabo, si Bohol Governor Erico Aris Aumentado nitanyag og P50,000 nga ganti alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon sa mga suspek.
Gipasalig sa gobernador nga panalipdan ang pagkatawo sa mohatag og impormasyon ug mahimo silang motawag direkta sa iyang opisina. / AYB