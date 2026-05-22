Video sa mga kalapasan sa mga traffic enforcer sa Mandaue, nag-viral

Giaksiyunan na sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team) aron disiplinahon ang ilang mga sakop human nag-viral sa social media ang giingong mga traffic violation ug sayop nga binuhatan sa pipila nila ka enforcer.
Si Hyll Retuya, ang pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (Team), nikompirmar nga nasayran na sa ahensiya ang mga insidente nga nakuha sa video.
Apil niini ang giingong paglapas sa “no right turn” nga lagda ug kwestiyunableng binuhatan kalabot sa pakig-atubang sa usa ka pasahero sa jeepney.
Matod ni Retuya, base sa anaa sa video isip ebidensya, makita nga pipila ka personnel ang nakahimo og traffic violations samtang nag-duty.
Matod ni Retuya, duha ka video ang nag-viral.
Sa unang video, naay mga enforcer nga niliko sa “no right turn” nga karsada ug sa ikaduha, naay enforcer nga nikapyot sa nagdagan nga jeep nga dako kaayong sayop para sa publiko.
Giangkon ni Retuya nga ang sitwasyon naghatag og kabalaka ug di daling mapasaylo ang unsa may nakita sa mga video.
Matod niya nga bisan wala pa matino ang insidente, giila sa ahensiya nga adunay mga sayop nga nahimo ang ilang mga personnel.
“Base sa ebidensya nga among nakita, pipila sa among mga personnel ang nilabang gyud sa no right turn area, ug duna sad insidente diin usa ka enforcer ang nakit-an nga naggunit sa usa ka jeepney. Kini nakuha sa video, ug samtang wala pa namo makuha ang tibuok estorya, giila namo nga adunay lapses sa among habig,” matod ni Retuya.
Iyang giingon nga ang ahensiya nga maoy responsable sa pagpatuman sa mga balaod sa trapiko, kinahanglan nga maoy maghupot sa labing taas nga sumbanan sa pagsunod.
Sumala niya, ang mga traffic enforcer dili angay nga maoy mag-una sa paglapas sa mga regulasyon nga gitahas kanila nga ipatuman.
“Isip mga magpatuman sa balaod, kita ang nag-implementar sa mga lagda, mao nga dili gyud kita ang angay mag-una sa paglapas sa mga balaod nga kita unta ang mupatuman,” matod niya.
Iyang gidugang nga iya na nga gipahimangnuan ang mga personnel sulod sa Team nga hugot nga magmatngon sa saktong pamatasan samtang nag-duty.
Human sa mga insidente, matod ni Retuya nga nagpagawas na siya og mga pasidaan ngadto sa mga personnel nga nalambigit ug gipahinumdoman sila nga ang mga lakang sa disiplina magdepende sa kabug-at sa ilang gihimo.
Iyang giingon nga ipatuman ang tulubagon kon mapamatud-an ang mga kalapasan human sa internal nga ebalwasyon. / ABC