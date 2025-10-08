Vietnam Coast Guard mihatag og ayuda sa nabiktima sa linog

Nitunol og hinabang ang mga sakop sa Vietnam Coast Guard (VCG) alang sa mga biktima sa 6.9 magnitude nga linog sa amihanang Sugbo.
Ang ilang gitabangan mao ang mga molupyo sa Lungsod sa Tabogon diin daghang panimalay ang nangaguba ug nadaot.
Niabot sa 32 ka sakong bugas ug napulo ka kahon sa noodles ang gihatag sa mga sakop sa Vietnam Coast Guard.
Matod ni Commodore Algier Ricafrente sa Philippine Coast Guard (PCG), naluoy ang ilang counterpart sa Vietnam sa mga residente sa norte, busa nianhi sila sa Sugbo aron motabang.
Nagtinabangay ang PCG ug VCG sa pag-apudapod sa hinabang.
Nagpahigayon sab sila og medical mission sa Tabogon aron susihon ang kahimtang sa panglawas sa mga bata ug hamtong.
Ang Vietnam Coast Guard anaa sa Sugbo karon alang sa usa ka joint exercise nga ipahigayon sa Biyernes, Oktubre 10, 2025.
Gikan sa mga pagkaon nga ilang provision sa barko, ilang gi-donate ang maong mga relief goods. / AYB