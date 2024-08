Villa midepensa batok sa ‘grave abuse’

Nahitabo ang alegasyon sa grave abuse of authority ug misconduct sa Cebu City Health Department (CCHD) tungod sa sayop nga paggamit og mga pulong nga wala mohaom sa gustong ipadayag nga mensahe sa usa ka City Health Officer.

Mao kini ang unod sa clari­ficatory letter ni Dr. Daisy Villa, Cebu City Health Officer ug pangulo sa CCHD, nga iyang gisumiter sa konseho niadtong Agusto 21, 2024, human sa sumbong nga nakahimo siya og tyranny, impropriety, inefficiency, ug ethical violations.

Sa iyang suwat, nagkana­yon si Villa nga ang City Health Memorandum DSV-004-2024-044 nga gituki ni Councilor Mary Ann De Los Santos atol sa iyang privilege speech niadtong Agusto 7, posibleng nahatagan og sayop nga interpretasyon ug wala kini motakdo sa saktong intensyon kabahin sa off-duty entitlement sa midwives human sa 24-hour shift sa birthing center.

Ang memorandum nagsaad nga kon ang midwives nga wala nakapaanak atol sa iyang 24-hour duty shift, dili na mahatagan og off-duty nga oras sa sunod nga adlaw.

Nidugang si Villa nga wala sila’y intensyon nga tangta­ngan ang midwives o bisan kinsa nga personahe sa CCCD sa ilang mandatory time off o rest day.

“The protocol being followed and scheduling of shifts of the personnel in the birthing centers has always been in consonance with the Department of Health’s (DOH) standards,” tipik sa suwat ni Villa.

Matod ni Villa, ang kasamtangang katuyoan sa 24-hour continuous work shift scheme mao ang paghatag og kaharuhay sa mga personahe

Gipasabot ni Villa nga sa ilang pagsusi, dili maayo ang resulta sa 24-hour shift hinungdan nga nimando siya nga ibalik ang orihinal nga tulo ka 8-hour work shifts.

Apan taliwala niini, batbat ni Villa nga ang ubang birthing centers padayon gihapon sa paggamit sa 24-hour shift, basi sa ilang Daily Time Records (DTR).

Gibutyag sab ni Villa nga ang 24-hour work scheme gihangyo sa kadaghanan sa midwives nga na-assign sa birthing centers aron makuhaan ang mga adlaw sa ilang trabaho imbes sa regular nga lima ka mga adlaw kada semana.

Gidugang ni Villa sa iyang suwat nga tataw nga wala siya’y grave abuse of authority ug misconduct nga nahimo.

Sa miaging taho sa Sun.Star Cebu, gipadayag ni De Los Santos ang iyang kasagmuyo kabahin sa mga reklamo nga iyang nadawat batok ni Villa.

Gimanduan ni Delos Santos ang kasamtangang administrasyon sa CCHD sa pag-review sa pasangil nga mismanagement ug ibutyag ang matag act of misconduct ngadto sa healthcare workers.

Gikataho nga nisulti si De Los Santos nga ang direktiba ni Villa ngadto sa healthcare workers nakasupak sa Republic Act 7305, o Magna Carta of Midwives nga nagsaad nga ang public workers nga motrabaho og 24-hour shift kinahanglang tugyanan og extra day sa sunod nga adlaw. / JPS