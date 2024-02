Villamor, Flores napiling trainers

Duha ka dekalidad ug bantugang boxing trainers sa Sugbo nga sila si Brix Flores ug Edmund Villamor ang modumala sa boxing program nga ilusad ubos sa “Sports for All” nga adbokasiya ni kanhi customs commissioner ug inilang drug-buster nga si Yogi Filemon Ruiz.

Ang taas nga kasinatian nila ni Flores ug Villamor sa kalibutan sa boksing dako og ikatabang sa pagpadagan ning maong programa nga gipasiugdahan ni Ruiz aron malikay ang kabatan-unan sa bisyo hilabi na sa paggamit og ginadili nga drugas.

Ning maong programa, sila si Flores ug Villamor mao ang gitahasan sa pagpangita og talento gikan sa nagkadaiyang mga barangay sa Sugbo nga nangandoy nga mahimo’ng sunod nga Manny Pacquiao.

“Given their impressive track records, these gentlemen (Flores and Villamor) are best suited for the job of discovering new talents and harnessing the potential of our young aspiring boxers in the hope of producing another ring star from Cebu in the future,” pamahayag ni Ruiz, kinsa maoy labing unang Sugbuanong commissioner sa Bureau of Customs ug kanhi Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-7 director.

Si Flores usa ka dekalidad nga amateur boxer kaniadto diin nakahakot siya og gold medals sa Palarong Pambansa ug sa National Open niadtong 1985, 1987, ug 1988.

Nakalangkat sab si Flores og gold medal sa 1986 Sunshine State Games sa Florida, United States, bronze medal sa 1985 ABC Championships sa Bangkok, Thailand ug silver medal sa 1987 Asian Challenge Match didto sa kaulohan.

Nahimo’ng sakop sa Philippine team si Flores ug nakabaton siya og bronze medal sa 1986 Asian Games sa Seoul, South Korea.

Isip usa ka boxing trainer, nakagiya si Flores og upat ka world champions nga sila si Malcolm Tuñacao, Rodel Mayol, Noel Tuñacao, ug Norj Guro.

“Akong ikapasalig sa mga batan-on nga mo-training nga makab-ot gyud nila ang ilang pangandoy nga makakuha og medal sa amateur tournaments ug ma-champion sa professional boxing sa umaabot,” matod ni Flores.

“Basta naa lang pud ang paninguha nila nga mo-training gyud ug dili magtinapulan.”

Sa iyang bahin, si Villamor aduna sab dalaygong kredensyal.

Usa si Villamor sa trainers sa bantugang ALA boxing stable sa wala pa kini nanira, pipila na ka mga tuig ang nakalabay.

Sa ALA boxing stable, nakatabang si Villamor sa pag-umol sa abilidad sa daghang dekalidad nga mga boksidor nga gipangulohan ni kanhi four-time world champion Donnie “Ahas” Nietes, kinsa maoy nakabuak sa rekord ni Gabriel “Flash” Elorde isip longest reigning Filipino world boxing champion.

“Sa akong pagka-coach, ako lang i-share akong passion ug disiplina nga makuha pinaagi sa training kay ang boxing dili ra ni sports, kabahin pud ni sa akong kinabuhi ug legasiya nga akong mabilin sa mga bata isip ka trainor,” asoy ni Villamor, kinsa napiling “Trainer of the Year” sa prestihiyusong Gabriel “Flash” Elorde Boxing Awards sud sa tulo ka sunodsunod nga katuigan gikan niadtong 2013. / ESL