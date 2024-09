Villarete: Rotunda imbes flyovers sa SRP

Sa tumong nga maminusan ang nagkagrabeng sitwasyon sa trapiko sa intersection sa South Road Properties (SRP) ug F. Vestil St. sa dakbayan sa Sugbo pinaagi sa paghimo og interchange roundabout inay sa naandan, nakita sa usa ka urban planner nga lisod kini ug dili maayo nga disenyo sa ekonomiya.

Si Nigel Paul Villarete, usa ka urban planner, nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Martes, Septiyembre 24, 2024, nga gamay ra ang intersection sa SRP ug dalan F. Vestil roundabout.

“It’s either-or,” dugang ni Villarete.

Matod niya nga ang rotunda usa ka interchange nga isip roundabout aron mawagtang ang crisscrossing.

Matod ni Villarete nga mas maayo, hapsay, ug episyente ang roundabout. Bisan pa, mookupar og dakong lugar.

Matod niya, ang mga roundabout kasagarang gihimo nga sayo sa wala pa mouswag ang mga kalamboan sa dapit.

“Usually, when a place has already significantly developed, roundabouts are almost impossible to build, and interchanges are built, roadways on top of another,” matod ni Villarete.

Sa miaging report sa SunStar Cebu, si City Councilor Rey Gealon gikatahong nagkanayon sa pakighinabi sa mga tigbalita nga ang interchange roundabout dili makabalda sa dagan sa trapiko tungod kay adunay mga flyover, nga nagtugot sa mga sakyanan gikan sa dan F. Vestil.

Si Gealon niingon nga pamilyar ang mga Sugbuanon sa roundabout sa Fuente Osmeña Rotunda, bisan pa niana, iyang namatikdan nga ang usa ka tradisyonal nga roundabout dili angay sa SRP tungod kay ang lugar usa ka T-intersection, dili sama sa cross-section sa rotunda.

Gipasiugda ni Gealon nga ang disenyo mao ang labing una sa iyang matang sa nasod, nga adunay mga landmark sama sa Cebu-Cordova Link Expressway.

Dugang ni Villarete nga mas nindot ang mga roundabout naghatag og kinabuhi ug kalainan sa lugar, sama sa Fuente Circle sa Cebu City ug Elliptical Road sa Quezon City.

“So, if we can still make it, we should,” matod ni Villarete, kinsa naglaum nga ang City Government mopadayon sa traditional rotunda imbes flyovers.

Matod niya nga sa nindot nga roundabout nga makahatag og kinabuhi, mahimong malungtaron nga landmark sa Sugbo sa umaabot nga mga dekada ug mga siglo.

“Imagine! A nice scene like Fuente Osmeña where Cebuanos can enjoy at the SRP versus unsightly intercrossing concrete bridges flaring all around,” matod niya.

“I sincerely hope the city will make the better choice of becoming a more livable city in the future,” dugang niya.

Ang implementasyon sa proyekto magdepende sa DPWH 7, tungod kay sila ang magsilbing implementing agency, sumala ni Gealon.

Dihang gipangutana bahin sa timeline sa proyekto, si Gealon nibanabana nga mokabat sa kapin sa duha ka tuig aron mahuman kon mapatuman kini sa DPWH 7./JPS