Villegas: Dili mag-picnic sa pagduaw sa sementeryo

Gipahinumdoman ni Archbishop Socrates Villegas sa Lingayen-Dagupan ang mga tumotuo nga dili himuong picnic area ang pagduaw sa mga sementeryo atol sa paghandom sa Kalag-Kalag.
Sa iyang social media post, iyang giawhag ang publiko sa paghandom sa tinuoray nga katuyoan sa kasaulogan sa All Saints’ ug All Souls’ Days sa Nobiyembre 1 ug 2.
“Pupunta tayo sa sementeryo para magbigay-galang sa ating mga yumaong mahal sa buhay,” matod pa ni Villegas.
“Kapag tayo ay nagdasal, sabihin natin na itong rosaryo na ito ay para sa kaluluwa ni Lola. Pero hindi sapat ang pagdarasal. Sana tumulong din tayo sa mahirap, at habang nagbibigay ka ng limos sa isang nangangailangan, sabihin mo: ‘Itong limos na ito ay para sa kaluluwa ni Tatay,’” dugang pa niya.
Dugang pa ni Villegas: “Pagkatapos noon, magbigay ng kaunting sakripisyo—hindi ka kakain ng candy, hindi iinom ng soft drinks—pero sa kalooban mo, sasabihin mo: ‘Hindi ko gagawin itong masarap na bagay na ito. Ito ay para sa kaluluwa ni Lolo.’”/ Anton Banal / SunStar Philippines