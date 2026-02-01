Virgin Island sa Bohol ablihan og balik

Ablihan og balik alang sa publiko karong Lunes, Pebrero 2, 2026 ang Punta Island, nga mas nailhan nga Virgin Island sa Panglao, Bohol.
Kini human giaprubahan ang mas estrikto nga mga lagda sa turismo sa dagat sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) Region 7 ug sa Protected Area Management Board (PAMB).
Ang pag-abli maglakip sa maong isla nga usa sa nag-unang mga atraksyon sulod sa Panglao Island Protected Seascape (PIPS).
Kahinumduman nga gisirad-an kini niadtong Agusto 2024 human nabulgar ang balita bahin sa coral vandalism sa duol nga snorkeling site sa Estaca.
Matod ni DENR-7 Regional Executive Director Laudemir Salac, ang kontrolado nga pag-abli nagpakita sa tinguha sa gobiyerno nga mapanalipdan ang huyang nga ekosistema sa dagat samtang gitugotan ang pagpadayon sa turismo.
“This reopening comes with a clear reminder that tourism must follow ecotourism principles. Protection of the area remains the priority,” pamahayag ni Salac.
Gisirad-an ang isla human gikompirma sa mga awtoridad ang kadaot sa corals, nga maoy hinungdan sa imbestigasyon sa PIPS Protected Area Management Office.
Gibutyag sa DENR nga gisugdan na ang legal nga aksyon batok sa mga indibidwal nga nailhan nga nalambigit sa coral vandalism, hinuon wala pa mohatag ang mga opisyal og dugang detalye bahin sa maong kaso. / EHP