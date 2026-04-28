Virtual assistant nag-sideline pamaligya’g shabu, nasikop

Tingkagol sa prisohan ang usa ka 28-anyos nga virtual assistant human nadakpan sa gipahigayo’ng buy-bust sa mga sakop sa Dalaguete Police Station sa Barangay Consolacion, Lungsod sa Dalaguete niadtong kaadlawon sa Dominggo, Abril 26, 2026.
Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si “Del” kinsa nailhan usab sa pangala’ng “Melissa Jane,” sakop sa LGBTQ community, residente sa nahisgutang dapit.
Sumala ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, gipahigayon ang operasyon sa dapit ala 1:45 sa kaadlawon human nila makuha ang impormasyon bahin sa ilegal nga kalihukan sa suspek.
Nasubay sa kapulisan nga ang suspek mao ang nag-unang tigsuplay og ilegal nga drugas sa mga estambay sa maong barangay ug bisan sa mga silingang dapit.
Usa ka poseur-buyer ang nipalit og usa ka paketeng shabu nga nagkantidad og P500 nga maoy hinungdan sa pagkasikop niini.
Atol sa pagrekisa, nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang lima ka gagmay nga pakete sa usa ka medium-sized nga putos sa shabu.
Ang maong drugas gibanabanang motimbang og 1.2 gramos ug adunay standard drug price nga moabot sa P8,160 base sa kasamtangang balor.
Kasamtangang nagtingkagol sa selda sa Dalaguete Police Station ang suspek samtang giandam na ang pormal nga kasong paglapas sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002). / GPL