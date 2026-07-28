Visayan Elec. uyon nga kunhoran ang singil sa kuryente

Gisuportahan sa Visayan Electric Company (Veco) ang sugyot ni President Ferdinand Marcos Jr. nga tangtangon ang system loss charges sa bayranan sa kuryente ngadto sa mga konsumidor.
Matod sa Veco nga ang maong lakang nahiuyon sa paningkamot nga mahimong mas patas ug mas transparent ang pagpresyo sa elektrisidad.
Sa pahayag nga gipadala sa SunStar Cebu niadtong Martes, Hulyo 28, 2026, human sa ikalimang State of the Nation Address (Sona) sa Presidente, giingon sa Visayan Electric nga nisuporta sa mga lakang nga magseguro nga dili mabug-atan ang mga konsumidor sa bayrunon.
Gidugang sa kompanya nga padayon nilang gipakunhod ang system losses pinaagi sa pag-invest sa imprastraktura ug sa padayon nga mga kampanya sa pagpahibalo batok sa ilegal nga koneksiyon ug pagpangawat og kuryente.
“We stand firmly behind the President’s goal of fairer electricity bills for all. Visayan Electric consistently works to keep system losses below the regulatory cap to help protect customers from unnecessary costs,” matod ni Visayan Electric Company Marketing and Communications Head Erik Monsanto. /