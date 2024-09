Visayan Electric mopatuman og usbaw sa bill

Ang mga konsumidor sa Visayan Electric Co. makasinati og usbaw sa balayranan sa kuryente.

Sa advisory niadtong Sabado, Septiyembre 14, 204, ang Visayan Electric Co., niingon nga ang usbaw sa rate gikan sa P12.57 gikan sa miaging buwan ngadto sa P13.52 matag kWh alang sa sunod nga billing cycle.

Ang konsumidor nga adunay 200 kWh matag buwan nga konsumo mogasto og dugang P190 sa ilang bayranan sa kuryente.

Sa forum niadtong Lunes, Septiyembre 16, 2024, si Quennie Bronce, reputation enhancement head sa Visayan Electric Co., niingon nga ang pagsaka tungod sa mas taas nga transmission charges gikan sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP).

Gipasabot niya nga ang pagtaas sa singil sa transmission sa NGCP tungod sa pagpadayon sa Ancillary Services-Reserve Market (AS-RM).

Ang Ancillary nga mga serbisyo naghatag og back-up nga suplay sa kuryente nga gikan sa usa ka kuwalipikadong generating nga mga planta, aron masiguro nga ang usa ka lig-on ug kasaligan nga suplay sa elektrisidad.

Sa samang forum, si Visayan Electric President ug Chief Operating Officer Engr. Raul Lucero niingon nga ang paggamit sa ancillary services nagtugot sa grid stability ug makapugong sa power shortage ug power outage.

Ang pag-usbaw kay tungod usab sa kataposang installment sa gi-defer nga bayad sa pagpalit sa kuryente nga gihimo pinaagi sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) niadtong Mayo, dugang ni Bronce.

Matod ni Bronce nga ang Visayan Electric nagpabiling malaumon nga adunay pagkunhod sa rate sa kuryente sa umaabot nga mga bulan, labi na sa katapusan nga pag-install alang sa gi-defer nga bayad sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) ug ang mas bugnaw nga panahon nga adunay dakong epekto sa potensyal nga pag-us-os sa presyo sa kuryente sa umaabot nga mga bulan. /EHP