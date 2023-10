Visayan Electric: Walay schedule nga brownout

Walay schedule sa brownout ning adlaw sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), Lunes, Oktubre 30, 2023.

Mao kini ang pasalig nga gihatag sa Visayan Electric.

Midugang ang Visayan Electric nga ilang gipakusgan ang ilang mga pa­ningkamot sa ilang franchise area dili lamang aron masi­guro ang hapsay nga proseso sa eleksyon, kondili aron madugangan ang pagsalig sa publiko sa ka­angayan ug transparency sa BSKE.

Si Queenie Bronce, reputation enhancement head sa Visayan Electric, niingon nga aduna silay mga proactive measures sa ilang pasalig nga malikayan ang pagkawala sa kuryente ilabi na sa adlaw sa piniliay.

“We have been in constant coordination with DOE (Department of Energy), because DOE has been in constant meeting with distribution utilities in Visayas, [particularly] in region 7,” matod ni Bronce sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Oktubre 26.

Ang mga outage o brownout sa panahon sa eleksyon dugay na nga gikabalak-an sa publiko, tungod sa potensyal nga makabalda sa proseso sa botasyon.

Samtang, gipahibalo sa Visayan Electric ang operating hours sa ilang service centers alang karong adlawa, Oktubre 30, atol sa BSKE nga half day ra ang ilang operasyon.

Way abli ang ilang service center sa buntag apan magbukas sa ala 1:00 karong hapon, Oct. 30.

Samtang sa Martes, Oktubre 31, 2023, abli sila gikan sa alas 9:00 sa buntag hangtod na sa alas 6:00 sa gabii samtang way operasyon sa Miyerkules, Nobiyembre 1, 2023.

Mobalik ang ilang normal nga operasyon sa Huwebes, Nobiyembre 2.

Alang sa dugang kasayuran mamahimong motawag sa ilang hotline number – 230 – 8326 o sa ilang official Facebook account nga http://www.facebook.com/visayanelectriccompany.