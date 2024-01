Viscom: Dakong kapildihan sa NPA sa 2023

Gihulagway sa Visayas Command (Viscom) sa Armed Forces of the Philip­pines nga dakong kaparotan ang natagamtam sa New People’s Army (NPA) sa tuig 2023.

Sa datus sa Viscom gikan Enero 1, 2023 hangtod sa Disyembre 31, 2023, niabot sa 162 ka government initiated armed encounters ang nahita­bo sa tibuok Kabisay-an, 80 niini nahitabo sa Eastern Visayas samtang 82 sa Central ug Western Visayas.

Sa maong engkwentro, miresulta kini sa pagka neutralized sa 607 ka NPA diin 80 niini namatay sa engkwentro, 25 ang nadakpan ug 498 ang mitahan sa sabakan sa balaod.

Kini naglangkob sa 10 ka high value NPA personalities sama sa magtiayong Tiamzon diin ang ilang grupo maoy miangkon sa kamatayon sa duha.

Lakip sa nadakpan ug napatay ang 20 ka finance officers, wala pay labot sa 490 ka mass supporters nga mihatag sa ilang suporta sa gobyerno.

Samtang, niabot usab sa 441 ka mga armas ang nasakmit sa gobyerno sa tibuok tuig nga operations, 153 niini gitahan ngadto sa mga sundalo ug 288 ang nakuha atol sa engkwentro samtang ang uban gitug-an sa mga miyembro niini kon asa gipangtago ang ilang mga gamit.

Si Lieutenant General Bene­dict Arevalo, commander sa Viscom, nidayeg sa iyang mga personnel tungod sa walay kakapoy aron matapos ang communist armed conflict sa tibuok Visayas region ug mahimong ‘gawasnon ang katawhan’.