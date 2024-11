Viscom milusad sa pagtabang sa naigo sa bagyo

Human pagkusokuso sa bagyong 'Pepito' sa pipila ka dapit sa Kabisay-an nga nakamugna og dakong kadaot sa agrikultura, imprastraktura ug midanyos sa mga kabtangan sa lumolupyo, ang Visayas Command (Viscom) nipalambo pa sa Humanitarian Assistance ug Disaster Response (HADR) operations.

Dunay walo ka HADR nga giumol ang Viscom nga dunay 66 ka opisyal ug enlisted personnel nga ningtabang sa preemptive evacuation sa Eastern Samar.

Gi-deploy usab ang ubang personnel nga ni-facilitate sa paghatod sa mga pangihanglan sama sa relief goods alang sa mga pamilya nga naa sa mga evacuation area ug kadtong naa pa sa ilang mga panimay.

Ang mga dapit sa Kabisay-an nga hingpit nga naapektohan sa bagyo mao ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar ug Biliran nga ubos sa hurisdiksyon sa Viscom.

Matod ni Lt. Gen. Fernando Reyeg, ang commander sa Viscom, ang ilang tumong mao ang pagseguro nga luwas ang mga molupyo.

"The deployment of our HADR Teams reflects our steadfast commitment to supporting the LGUs in their crucial disaster response efforts..." matod ni Reyeg.

Ang ilang pagtambaya­yong uban sa local government units nahimong malampuson ang pagpabakwit sa gatusan ka mga pamilya gikan sa labing risgo nga lugar mugna sa bagyong si 'Pepito'. / AYB