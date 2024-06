Viscom nangandam sa epekto sa pagbuto sa Kanlaon Volcano

Nibisita sa Visayas Command (Viscom) ang kalihim sa Department of National Defense (DND) nga si Gilbert ‘Gibo’ Teodoro sa Biyernes, Hunyo 7, 2024.

Una siya nga niagi sa Neg­ros Island aron makisayod sa kahimtang sa mga lugar nga apektado sa pagbuto sa Kanlaon Volcano aron maplano kon unsay angayan nga buhaton sa habig sa DND.

Matod ni Teodoro, usa sa ilang gipangandaman nga epekto human sa pagbuto sa bulkan mao ang mud flow ilabi na nga nagsige ang pagbunok sa uwan sa Negros Oriental ug Occidental nga peligro sa mga apektadong residente.

Iyang gibutyag nga ilang gitinguha nga makatubag da­yon sila sa labing dali nga panahon kon dunay angayan nga tabanganan nga mga molupyo sa lugar.

“We have to plan for contingencies kung magkaroon ng of course emergency sa ibang mga probinsya sa Visayas, o mag uulan of course we have to ang trabaho ko hindi i-address diretso yung mga problema kung hindi ihanda ang means ng makasagot kami ng mabilis,” matod ni Teodoro.

Mipasalig ang kalihim nga duna nay ayuda nga gihatag ang gobyerno sa mga molup­yo sa Negros Island nga naapektohan sa kalamidad diin ang gitahasan niini mao ang Department of Social Welfare and Development.

Kini sama sa pagkaon, ga­mit sa panimalay, tubig ug uban pa nga dinalian nga panginahanglan sa pagkakaron.

Nanghinaot siya nga dili magdugay ang epekto sa pag buto sa bulkan sama sa Mt. Mayon nga milanat pa og pipila ka buwan nga nakahasol sa maong lugar.

Ang Visayas Command nag- andam na usab og 464 ka mga personnel alang sa ilusad nga Humanitarian Assistance ug Disaster Response nga ipadala sa Negros.

Kini naglangkob sa mga opisyal sa Viscom, Enlisted Personnel ug CAFGU Active Auxiliary nga sangkap sa disas­ter response equipment, mobility ug communication assets.

Nakig-alayon usab sila sa mga local Disaster Risk Reduction and Management Councils sa Western Visayas.

Si Lieutenant General Fernando Reyeg, ang commander sa Viscom, mipasalig nga ilang hatagan sa seguridad ang mga apektadong komunidad.

“Our foremost priority is the safety and well-being of the residents in the vicinity of Mt. Kanlaon. We have mobilized our personnel and resources in coordination with the different local DRRMCs to ensure that we can respond effectively to this disaster. Our close coordination with the different government agencies and local government units is crucial, and we are ready to extend necessary assistance, if needed,” matod ni Reyeg.

Niabag na ang 62nd Infantry Battalion sa preemptive evacuation sa 945 ka mga indibidwal nga mga residente sa Barangay Pula, Masulog sa dakbayan sa Canlaon, Barangay Ilijan sa Bago City, Barangay Zamora, Ponteverde, Prosperidad ug Codcod sa San Carlos City ug uban pa nga gipangdala sa mga evacuation center. / AYB