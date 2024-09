Viscom, UCCP-Cebu misaulog alang sa kalinaw, kalamboan

Nagsaulog sa ilang unang anibersaryo ang United Church of Christ in the Philippines (UCCP)-Cebu Conference Inc, Joint Task Group Cebu nga giulohan og Partnership for Peace and Development sa sulod sa Visayas Command niadtong Biyernes, Septiyembre 20, 2024, nga unang namugna niadtong Septiyembre 5, 2023.

Ang pag-alyansa sa pipila ka mga lider sa UCCP sa Visayas region sa tinguha nga mapak­gang ug mahunong na ang pagsulod sa ilang simbahan sa mga walhong grupo.

Inay ang pagsangyaw sa mensahe sa Ginuo sa mga pulpito sa simbahan, ang pag-alsa na hinuon matod pa sa gobiyerno ang gipatigbabaw sa mga pastor ug obispo.

Si Reverend Pastor Joe Steven Berdin, ang presidente sa Church for Christ Association, Cebu Conference, niangkon nga ang simbahang UCCP usa ka dakong kaalyado dili lang sa mga militante kon dili gigamit na aron pakigbatokan ang gobyerno sa Pilipinas.

Giangkon usab niya nga nasudlan na sila sa Communist Party of the Philippines-New Peoples Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

Dili malimod matod ni Berdin nga ang simbahan dako’g papel dili lang sa ilang misyon nga pagsabwag sa maayong balita sa Biblia, lakip na ang pagtabang sa panginahanglan sa komunidad.

"Having recognized that the party likewise although they refuse to admit it somehow have found away to make use of the church as an instrument to further their agenda which is to overthrow the government, although ang among mga Obispo, leaders have denied.." matod ni Berdin.

Ila kining gisupak tungod kay gihimo na nga tagoanan ang ilang simbahan, tinubdan sa pundo alang sa kadres sa NPA ug tinubdan aron moabin sa walhong grupo.

Tungod niini nga panghitabo sa ilang relehiyosong hugpong, ilang gitinguha karon nga mahaw-as ang simbahan sa maong matang sa problema diin ila matod pa kini nga gisugdan sa kaamgohan (awareness) pinaagi sa pakig-alayon sa Joint Task Group Cebu sa pagpa­ngulo ni Colonel Erwin Rommel Lamzon ug sa National Intelligence Coordinating Agency (Nica). / AYB