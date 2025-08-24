VisMin ulanon tungod sa low pressure area

Ang usa ka low-pressure area (LPA) sa silangan sa Mindanao magpadayon pagdala og madag-umon nga kalangitan nga adunay panagsa nga pag-ulan ug mga pagkilat sa pipila ka bahin sa Visayas ug Mindanao, matod sa state weather bureau niadtong Dominggo, Agusto 24, 2025.
Ang LPA nakit-an 445 kilometros sa silangan sa Hinatuan, Surigao del Sur.
Matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), ang LPA lagmit nga mahimong bagyo samtang kini nagkaduol sa Visayas ug Mindanao.
Kon mahimo na kining bagyo, tawgon kini og “Jacinto”, ang ika-napulo nga mosulod sa Pilipinas.
Ang “habagat” o ang southwest monsoon, sa laing bahin, nakapa-apekto sa kasadpang bahin sa Habagatang Luzon. / PNA