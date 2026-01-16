Vitor moasdang sa Russia sa Pebrero

Dal-on pag-usab ni Virgel Vitor ang iyang talento sa gawas sa nasod samtang moatubang siya sa world-rated nga Ruso nga si Artur Subkhankulov sa Pebrero 13, 2026, sa Russia.
Ang 28-anyos nga si Vitor mohimo sa iyang ikatulong biyahe sa gawas sa nasod human siya nakig-away sa Japan ug Thailand kaniadtong 2023.
Ang iyang unang international fight nahitabo sa Thailand batok kang Campee Phayom. Gilupig niya ang iyang Thai nga kontra sulod lamang sa duha ka rounds aron makuha ang World Boxing Council (WBC) Asian Silver super featherweight belt. Sunod niini, nibyahe si Vitor paingon sa Japan alang sa iyang sunod nga laban kontra Toshihiro Suzuki, apan napilde siya sa Japanese nga boksingero pinaagi sa split decision.
Human mopahuway sa pila ka panahon tungod sa kapildihan batok kang Yeerjialahasi Laayibieke niadtong 2024, nibawi si Vitor ug nakadaog og duha ka sunod nga away niadtong miaging tuig. Gi-knockout niya si Rey Ramos sa unang round ug gilumpag si Alven Vergara sa ika-upat nga round.
Sa laing bahin, nagapadayon sa iyang kainit nga dagan si Subkhankulov sukad sa iyang pro debut niadtong 2021.
Nakadaog na siya og tulo ka World Boxing Association (WBA) regional belts sulod lang sa 10 ka laban.
Ang 33-anyos nga si Subkhankulov nakakuha sa WBA Asia super-featherweight title human sa unanimous decision nga kadaugan batok kang Wensong Liu niadtong 2024. Niadtong miaging tuig, iyang gilabaw si kanhing amateur standout nga si Ibrahim Balla pinaagi sa unanimous decision aron makuha ang WBA Oceania lightweight belt, ug dayon napilde sab niya si Tigran Uzlyan, pinaagi gihapon sa unanimous decision, aron makuha ang WBA Continental Europe lightweight title.
Si Balla adunay halapad nga amateur background nga may 120 ka laban ug nakapapahigayon sa World Series of Boxing.
Sa karon, si Subkhankulov anaa sa rank No. 10 sa International Boxing Federation (IBF) ug No. 12 sa WBA.
Si Vitor adunay rekord nga 24-4 nga may 17 knockouts, samtang si Subkhankulov nagpabiling walay kapildihan nga 10-0 nga may upat ka knockouts. / RSC gikan ni EKA