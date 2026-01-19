Vitor moasdang sa Russia sunod buwan

Gianunsiyo sa PMI Boxing Stable sa Bohol sa social media nga moasdang sa Russia ang usa sa ilang pambatong mga boksidor nga si Virgel Vitor karong Pebrero 13, 2026.
Ning maong misyon, si Vitor mosagubang og malisod nga away batok kang Russian Artur Subkhankulov alang sa inilugay sa International Boxing Federation (IBF) Asia lightweight title.
Kini maoy ikatulong higayon nga moasdang si Vitor sa langyaw nga nasod.
Sa premiro niyang away sa gawas sa nasod, nidaog si Vitor batok kang Campee Phayom sa Bangkok, Thailand niadtong Mayo 2023 aron ibulsa ang World Boxing Council Asian Silver super featherweight title.
Sa ikaduha niyang away sa abroad, napilde siya ni Toshihiro Suzuki sa Japan niadtong Agusto 2023.
Si Vitor kinsa lumad nga taga Tagbilaran City, Bohol, adunay 24-4, 17KOs nga rekord samtang si Subkhankulov adunay 10-0, 4KOs nga rekord. / ESL