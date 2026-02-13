Vitor mosagubang og lisod nga away karon

Sagubangon na ni Boholano Virgel “Valiente” Vitor ang usa ka malisod nga away karong sayo sa buntag sa Sabado, Pebrero 14, 2026 (PH time), sa USC Soviet Wings sa Moscow, Russia.
Ning maong tahas, kontrahon sa boksidor sa PMI Bohol Boxing Stable si Russian prospect Artur Subkhankulov alang sa inilugay sa bakanteng International Boxing Federation (IBF) Asia lightweight title.
Kini maoy ikatulong away ni Vitor sa gawas sa nasod.
Si Vitor gikan sa fourth-round knockout nga kadaugan batok sa kababayang si Filipino Alven Vergara sa “Kumong Bol-Anon 23” boxing card niadtong Nobiyembre 2025, sa Tagbilaran City, Bohol.
Mao kini ang ikaduhang sunodsunod nga kadaugan ni Vitor human siya napilde ni Chinese Yeerjialahasi Laayibieke sa ilang World Boxing Organization (WBO) Oriental super featherweight title niadtong 2024.
Si Vitor kinsa nag-edad og 28, adunay 24-4, 17KOs nga rekord samtang si Subkhankulov, 34 anyos, naggunit og 10–0, 4KOs nga rekord. / ESL