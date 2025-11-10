Vivant mihatag tubig, relief packs sa mga dapit nga naigo sa bagyo

Sa paningkamot nga matabangan ang mga lugar sa Sugbo nga grabe’ng naapektuhan sa Bagyong Tino, ang Vivant Water ug Vivant Foundation nipadala og mga tanker nga nagdala og desalinated water gikan sa Isla Mactan Desalination Plant alang sa pag-apudapod sa Cebu City, Lapulapu City, Danao City, Liloan, Talisay, ug Mandaue City.
Tungod sa kusog nga ulan ug landslide nga gidala sa bagyo, daghang pipeline, wellfield, ug water transmission infrastructure sa probinsiya ang nadaot.
Ang kakuwang sab sa kuryente nakaapekto sa operasyon sa mga water utility, hinungdan sa kakulang sa suplay sa tubig sa daghang dapit sa Cebu.
Ang paghatod ug pag-apudapod sa tubig sa mga naapektuhang komunidad nahimong posible pinaagi sa panaghiusa ug tabang sa mga lokal nga kagamhanan (LGUs), Philippine Coast Guard, Philippine Institute of Chemical Engineers – Cebu Chapter, Cebu Mandaue Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industries, Inc., Cebu Provincial Government, ug sa dugay na nga kauban sa Vivant nga partner, ang Treasure Island Packaging Corporation (iPak).
Gawas sa paghatod sa tubig, ang Vivant Foundation nag-apudapod sab og mga relief pack sa nagkalainlaing lugar lakip ang Cebu City, Consolacion, Toledo, Asturias, ug Daanbantayan.
Pinaagi sa maong kalihukan, gipakita sa Vivant ang padayon nga paningkamot niini sa pagtabang sa mga Sugboanon sa panahon sa kalisod ug kalamidad. / PR