Vivant misalbar sa kuryente, tubig sa amihanang Sugbo human sa linog
Human sa linog nga niigo sa amihanang bahin sa Sugbo niadtong Septiyembre 30, 2025, dali nga niaksiyon ang Vivant Corporation pinaagi sa Vivant Foundation aron maseguro nga magpadayon ang suplay sa kuryente ug tubig samtang naghatag og hinanaling tabang sa mga apektadong komunidad.
Bisan pa nga naapil sa mga lugar nga grabe og kadaot, nagpabilin nga adunay suplay sa kuryente ang Bantayan Island tungod kay nagpadayon sa operasyon ang Isla Norte Power Corporation (INPC), usa sa mga subsidiarya sa Vivant Energy.
Sa laing bahin, ang Meridian Power Inc. (MPI) nagpadayon og operasyon 24 oras matag adlaw aron masuportahan ang Visayas grid, bisan pa nga nagpagawas ang Department of Energy (DOE) og yellow alert tungod sa pagkawala sa 1,444 MW gikan sa mga planta sa kuryente nga naapektuhan sa linog.
Dili lamang kuryente ang gihatagan og prayoridad sa Vivant. Aron matubag ang kakulang sa tubig, ang Vivant Water nag-deploy og mobile water treatment system nga makaproseso og hangtod 150,000 litros nga limpyo ug mainom nga tubig matag adlaw.
Ang sistema nga gihimo uban sa Watermatic Phils. ug Treasure Island Industrial Corp., naggikan sa tubig sa sapa o linaw, gi-filter, ug gihatod ngadto sa Bogo ug Medellin alang sa mga residente nga apektado sa kalamidad.
Gipalapdan pa sa Vivant Foundation ang ilang tabang pinaagi sa pakig-partner sa Peace and Equity Foundation, lokal nga kagamhanan, ug mga organisasyon ubos sa Task Force Linog aron maghatag og koordinadong ayuda ug magtukod og mas resilient nga suplay sa enerhiya ug tubig sa rehiyon. / PR