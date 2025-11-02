Vivant nakadawat sa 3-Golden Arrow Award alang sa maayong corporate governance

Nakadawat ang Vivant Corporation sa Three-Golden Arrow Award gikan sa The Institute of Corporate Directors (ICD) atol sa ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Golden Arrow Awards 2025.
Ang maong pasidungog ginahatag matag tuig aron pag-ila sa mga publicly listed companies nga nag-una sa maayong mga pamaagi sa corporate governance ug nagpakita sa taas nga lebel sa transparency, accountability, ug etikal nga pagpangulo.
Sumala sa ICD, ang Golden Arrow Award gihatag sa mga kompanya nga nakab-ot ug iskor nga labing minos 75 puntos base sa ACGS assessment.
Ang maong puntos nagpasabot nga ang kompanya nisunod sa Philippine Code of Corporate Governance ug sa mga internasyonal nga girekomendar nga praktis.
“Ang maong pag-ila nagdasig kanamo nga padayon nga itaas ang among mga sumbanan. Sa Vivant, among tuyo nga kanunayng ipataas ang kalidad sa among trabaho ug matuman ang among panlantaw sa kaisog ug kalampusan aron mapadayon ang kalig-on sa kompanya ug makahatag dugay nga benepisyo sa among mga stakeholders,” matod ni Maila G. de Castro, Corporate Secretary sa Vivant Corporation.
Kini na ang ikaupat sunod-sunod nga tuig nga nakadawat og pasidungog ang Vivant gikan sa ICD diin una kining nakuha sa 1-Golden Arrow Award niadtong 2021, gisundan sa 2-Golden Arrow Award sa 2022 ug 2023, ug karon sa 3-Golden Arrow Award sa 2024.
Ang padayon nga pagtaas sa ranggo nagpakita sa determinasyon sa kompanya sa pagpalambo sa mga proseso ug sa pagpadayon sa etikal nga pagdumala.
Gawas sa maong dungog, nakadawat sab ang Vivant sa Great Place to Work certification (2023–2026), HR Asia Award isip Best Employer Brand 2025, ug Asia CEO Award 2025.
Kini nagpakita sa dedikasyon sa kompanya dili lamang sa maayong pagdumala, kondili lakip sab sa pagpalig-on sa kultura sa trabaho nga makapadasig ug makahatag kadasig sa mga empleyado niini. / PR