VM Garcia miawhag sa ‘creative industries’

Giawhag ni Bise Mayor Raymond Alvin Garcia ang mga investor sa pagbubo og puhonan sa creative industries sa dakbayan sa Sugbo.

Sa miaging tuig, ang Cebu City Government nipahibawo sa ilang plano nga magtukod og Creative District sa North Reclamation Area nga magsilbi nga sentrong hub sa pelikula, production, animation ug uban pang nagkalainlaing creative industries.

Si Garcia niingon nga ang mga oportunidad sa pagpamuhunan sa industriya dako og paglaum tungod sa pagposisyon sa Sugbo nga mahimo’ng sentro niini nga industriya.

“Cebu is perfect place to invest in the creative entertainment industries,” matod ni Garcia.

Si Garcia namahayag nga sama sa industriya sa pelikula ug telebisyon, ang Sugbo dunay nindot nga mga talan-awon, makasaysayanong mga dapit nga nagtanyag og lainlaing set sa shooting location./ RJM