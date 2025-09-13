VM Jay Sigue Cup sugdan na

Sugdan na karong Dominggo, Septiyembre 14, 2025 ang 2nd Vice Mayor Jay Sigue's Cup Inter-High School Basketball League nga ipahigayon sa Sangi Basketball Court, Dakbayan sa Toledo, Cebu.
Mokabat ngadto sa 12 ka mga school team sa maong dakbayan ang magtigi sa maong kompetisyon kansang katuyoan mao ang pagdiskubre og mga bag-ong talento sa natad sa basketball.
Nagpanikad ug andam nga modepensa sa ilang titulo mao ang defending champion Bato National High School, Toledo National Vocational School, Luray II National High School, Magdugo National High School, Matab-ang National High School, Media Once National High School, DAS National High School,
Consolatrix College, Westbay Learning Center, Leaton School, St. Bernard School ug PEGAFI.
Si Carlos Alipio, ang commissioner, nagkanayon nga ang tumong ug katuyoan usab sa liga mao ang paghatag og igong exposures sa mga studiyante sa natad sa paugnat sa kusog ug paghashas og mga potensiyal nga mga atleta.
Ang mga partisipante sa kompetisyon nga modagan og duha ka buwan gibahin ngadto sa duha ka brackets ug mosubay sa single round robin elimination format.
Ang top four sa matag brackets maoy mo-qualify sa quarterfinas round aron pagdeterminar sa masulod sa semifinals series.
Gawas sa mga tropeyo, ganting salapi usab ang madawat sa mga mananaog diin ang kampiyon makabulsa og P10,000, P7,000 alang sa runners-up.
Ang third ug fourth placers tagsatagsang makadala og P5,000 ug P3,000 matag usa.
Gibutyag usab ni Alipio nga mopili sila og individual awardees sama sa mythical five ug most valuable player (MVP). / JBM
Kon kahinumdoman, pipila ka mga inilang players sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) ang nakaduwa na sa liga.
Kini sama nila ni Roderick Cambarijan sa University of the Visayas (UV), Champ Brigoli sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) ug Cyrus Abadies sa Cebu Institute of Technology-University. / JBM