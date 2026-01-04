Volleyball star Rondina engaged na

Human nidaog og gold medal para sa Pilipinas sa 33rd Southeast Asian (SEA) Games niadtong Disyembre sa milabay nga tuig sa Thailand, ang Sugbuanong volleyball star Sisi Rondina nidaog pud sa gugma.
Si Rondina na-engage sa fellow Alab Pilipinas beach volleyball player Ronniel Rosales, diin gi-share sa social media ang ilang proposal photos didto sa Montemaria Shine sa Batangas. "It’s a forever thing," suwat ni Rondina sa iyang post.
Sa miaging buwan ang 29-anyos nga volleyball icon nitabang sa Pilipinas nga makuha ang historic gold medal sa beach volleyball.
Si Rondina kuyog nila Bernadeth Pons, Dij Rodriguez, ug Sunny Villapando nidala sa Alas Beach Women ngadto sa labing unang SEA Games beach volleyball gold medal sa nasod, ilang giilogan ang long-time powerhouse Thailand sa korona. / RSC