Volleyball tabangan ni Dondon

Nabantog si Cebu City Acting Mayor Dondon Hontiveros sa natad sa basketball apan sa umaabot nga pipila ka mga adlaw, mobalising siya sa laing sporting event – ang volleyball.

Ang garbo sa University of Cebu (UC) Webmasters nag-organisar og volleyball men’s tournament sa labing unang higayon.

Giulohan og ‘DH25 Men’s Open Volleyball Tournament’, ang kalihukan ipahigayon karong Septiyembre 13-15 sa wala pa matino nga venue.

Ning maong torneyo, ang kanhi magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) nakigtambayayong sa nailang mga personalidad sa Cebu volleyball nga sila si Jordan Paca, Blake Diao, ug Jessie Yungco.

Gilaumang kulbahinam nga hinampakay ang masaksihan sa tulo ka mga adlaw nga torneyo gumikan kay salmutan kini sa labing maayong men’s volleyball players sa rehiyon gikan sa clubs, collegiate teams, ug commercial squads.

Sa usa ka press conference sa Cebu City Sports Center (CCSC) kagahapon, Martes, Septiyembre 10, nagkanayon si Hontiveros nga nakadesisyon siya nga pasiugdahan kining maong torneyo tungod kay gusto niyang tabangan ang volleyball sa Sugbo.

“It’s time we provide more opportunities and exposure for our volleyball community,” matod ni Hontiveros.

Moabot sa 20 ka teams ang magsangka sa kompetisyon diin lakip na niini ang teams gikan sa miyembrong mga tunghaan sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI).

Naa sab ang Governor’s Cup champions Naga Atong Garbo.

Ang kampyon sa torneyo makadawat og P50,000 nga ganti, ang 2nd placer makakuha og P15,000, makakuha og P10,000 ang 3rd placer samtang P5,000 ang madawat sa 4th placer. / ESL