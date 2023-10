Vote buying naghitak sa CV?

Gihulagway sa Police Regional Office (PRO) 7 nga malinawon sa kinatibuk-an ang kapin sa usa ka semana nga campaign period sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections (BSKE)nga natapos niadtong Sabado, Oktubre 28, 2023.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, ang pangulo sa kapulisan sa Central Visayas, nga minus ra ang natala nga violations apan dunay mga impormasyon sa giingong vote buying.

Nimugna og kahuot sa dagan sa mga sakyanan nianang Sabado sa gabii tu­ngod sa katapusang miting de avance sa tanang kandidato sa nagkadaiyang barangay ug nadungan usab kini sa pagpamauli sa mga tawo sa probinsya.

Dunay nadawat nga report ang Police Regional Office (PRO) 7 nga dunay nagsinumbagay sa lungsod sa Lila, lalawigan sa Bohol apan subayon pa kini sa Philippine National Police (PNP) kon may labot kini sa piniliay.

“According sa mga supporters ni sila, na naay nag-away murag nagka-initay lang pero sa among nakuha nga information dili sila from the same barangay, so we are trying to check kung election related ba ang ilang away,” matod ni Pelare.

Samtang sa pagpatuman sa liquor ban, gibutyag ni Pelare nga adunay mga nadakpan diin kasagaran niini anaa sa dakbayan sa Sugbo ug gipangbalhog sa police stations ug tukmang kaso ang ipasaka sa kapulisan karong adlawa.

READY NA

All systems go na ang PRO 7 alang sa BSKE 2023 gani niadto pang miaging semana naka-deploy na ang 9,200 ka mga PNP personnel ug ang kapin sa 3,000 ka mga sundalo ug Philippine Coast Guard aron masiguro ang malinawon ug luwas nga piniliay sa barangay.

Sa Negros Oriental, duha ka sitio sa Bayawan, Negros Or­iental ang gipatutukan sa kapulisan atol sa paghatod sa mga election paraphernalia tungod kay kinahanglan pa nga magbaktas og 10 kilometro.

Ang maong dapit dili kini masulod og bisan unsa nga sakyanan nga tungod niini kinahanglan nga pas-anon ang ballot boxes paingon sa maong lugar ug kinahanglan nga bantayan sa mga sundalo ug mga pulis.

Matod ni Police Lieutenant Stephen Polinar, information officer sa Negros Oriental Police Provincial Office, luwas ra nga naabot ang maong mga election paraphernalia sa duha ka mga sityo.