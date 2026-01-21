VP Duterte gipasakaan og kasong plunder ni Trillanes

Nipasaka og reklamo niadtong Miyerkules, Enero 21, 2026, si kanhi senador Antonio Trillanes IV ug ang pundok sa civil society nga “The Silent Majority” batok ni Bise Presidente Sara Duterte sa Office of the Ombudsman.
Ang mga reklamo alang sa plunder, malversation, ug graft gipasaka tungod sa giingong pagwaldas ni Duterte sa binilyon nga pundo sa publiko sukad bise mayor pa siya hangtod sa pagkamayor sa Davao City, ug hangtod nga nahimo siyang bise presidente ug sekretarya sa Department of Education (DepEd).
“We are calling on the Ombudsman to give swift action to the cases filed against her so that she can be held accountable for her crimes against our nation,” matod ni Trillanes.
Wala pa’y komento ang Office of the Vice President (OVP) mahitungod niini.
Si Duterte nahilambigit sa kontrobersiya tungod sa giingong mga iregularidad sa paggasto sa confidential and intelligence funds (CIF) sa OVP ug DepEd.
Ang confidential ug intelligence funds, mga espesyal nga gahin nga gitagana alang sa sensitibong operasyon sa gobiyerno, sama sa pagpangolekta og impormasyon, seguridad, ug kahapsay ug kalinaw.
Kinahanglan kining itago alang sa operational security, apan kabahin gihapon kini sa pundo sa publiko ug kinahanglang gamiton sa legal ug responsable nga paagi.
Niadtong 2022, ang OVP gigahinan og P125 milyunes nga confidential funds nga nagasto sa maong ahensiya sulod lang sa 11 ka adlaw.
Lakip sa mga red flag sa paggasto CIF sa OVP mao ang mga kadudahang ngalan sa mga nakadawat sama nila ni Mary Grace Piattos, Jay Kamote, ug Miggy Mango, nga pulos wala’y rekord sa database sa Philippine Statistics Authority (PSA).
Gitaho sab sa PSA nga 405 sa 677 ka mga ngalan sa resibo sa confidential fund sa DepEd, ug 1,322 sa 1,992 ka mga ngalan gikan sa OVP, ang wala’y mga birth certificate.
Niadtong 2025, gipasaka ang mga reklamo alang sa impeachment sa House of Representatives batok ni
Duterte tungod sab sa giingong pagwaldas sa confidential funds.
Wala molampos ang maong mga reklamo human kini gi-archive sa Senado. / TPM /SunStar Philippines