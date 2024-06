VP Duterte motambong sa Palarong Pambansa

Si Bise Presidente Sara Duterte motambong sa ceremonial opening program sa Palarong Pambansa 2024 nga ipahigayon sa Cebu City Sports Center karong Hulyo 9.

Si Duterte, kinsa bag-o lang ni-resign isip education secretary, nikompirmar niadtong Sabado, Hunyo 29, sa iyang pagtambong sa tinuig nga nasudnong mga dula.

“Yes, I will be present at the Palarong Pambansa, at the National Learners’ Convergence, at the national press conference... at the learning camp, at the brigade eskwela. All of that we will do in the island of Cebu for the month of July,” matod niya sa kombinasyon sa Bisaya ug English atol sa Office of the Vice President Pasidungog sa Radisson Blu Hotel sa Cebu City.

Ang Dakbayan sa Sugbo maoy mo-host sa Palaro gikan sa Hulyo 6 hangtod 17. Gipaabot niini ang kapin sa 12,000 ka mga delegado gikan sa 17 ka rehiyon sa nasod. Katapusang nag-host ang Cebu City sa multi-sport event niadtong 1994.

Sa laing bahin, si Presidente Ferdinand Marcos Jr., wala pa mokompirmar kon moapil ba siya sa pagbukas sa mga nasudnong dula, matod ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia atol sa press conference niadtong Biyernes, Hunyo 28.

Hinuon gipasalig ni Garcia nga nangandam na ang Kagamhanan sa Dakbayan sa higayon nga makahukom ang mga opisyal sa nasudnong kagamhanan sa pagtambong sa opening ceremony.

Namatikdan usab niya ang posibilidad nga ang pipila ka labing taas nga opisyal nga nagtinguha nga mapili pag-usab sa sunod tuig magpakita sa usa ka semana nga kalihukan.

Gimandoan na ni Garcia ang mga sakop sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police ug ubang unipormadong mga personel aron pag “keep the peace in Cebu,” sa tibuok Palarong Pambansa.

Niadtong Hunyo 19, si Duterte ni-resign isip Department of Education secretary ug vice chairperson sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga walay gihatag nga rason.

Ang Presidente, sa iyang bahin, nidawat nga walay kuti-kuti.

Ang pagluwat ni Duterte moepekto sa Hulyo 19. / EHP