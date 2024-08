VP Duterte, Sen. Hontiveros nagkainitay tungod sa libro

Giakusahan ni Bise Presidente Sara Duterte niadtong Martes, Agusto 20, 2024, si Senador Risa Hontiveros nga 'namolitika' bahin sa pundo sa gobyerno, samtang ang senadora nagsusi sa pipila ka mga programa sa Office of the Vice President (OVP).

Sa Senate Finance subcommittee hearing alang sa gi-propose nga P2.037 bilyon nga budget sa OVP alang sa 2025, nagkainit ang lalis tali ni Duterte ug Hontiveros human gipangutana sa senador ang bahin sa libro nga giplanong ipang-apud-apod sa OVP ngadto sa mga bukirang lugar.

Naggahin ang OVP og P10 milyon alang sa distribusyon sa children's book nga "Isang Kaibigan," kinsa gisuwat ni Duterte.

Kini nga libro kabahin sa kampanya sa OVP nga Pagbabago: "A Million Learners' Entries," nga apil sa ipanghatag og mga bag ngadto sa usa ka milyon ka mga magtutungha sa mga lagyo nga komunidad samtang magpatuman og mga tree-planting activities. Ang maong kampanya adunay appropriation nga P100 milyon.

Gipangutana ni Hontiveros si Duterte aron ipasabot pa ang detalye bahin sa libro, apan imbes nga direkta kini tubagon, giakusahan siya ni Duterte nga "namolitika" sa budget sa gobyerno.

“Para rin sa mga kasama natin dito sa budget hearing, baka ilang araw pa bago maipadala at mabasa ko, which I certainly will — but I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na ito. Simpleng tanong: Tell us more about the book Isang Kaibigan at ilang kopya nito ang bibilhin ng gobyerno sa halagang P10 milyong piso at idi-distribute kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities,” matod ni Hontiveros.

“Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay ‘yung pangalan ko doon sa libro. At ‘yung libro na ‘yan, ibibigay namin doon sa mga bata na may mga magulang na boboto,” tubag ni Duterte.

“Hindi ko maintindihan ‘yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto, wala akong sinabing boboto. I am simply asking, hindi ko ma-imagine, we’re making much trouble, so much fuss about a P10 million item na tinatanong ko lang simple what is the book about at ilang kopya ang bibilhin ng gobyerno sa halagang P10 million at idi-distribute,” matod ni Hontiveros. / SunStar Philippines