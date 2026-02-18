VP Sara Duterte, modagan pagkapresidente sa 2028

Pormal nga gipahibalo ni Bise Presidente Sara Duterte niadtong Miyerkules, Pebrero 18, 2026, ang iyang kandidatura alang sa 2028 presidential elections.
Sa usa ka press conference, giklaro ni Duterte ang iyang intensyon diin siya nagkanayon nga andam na siyang moserbisyo sa nasod sa kinatas-ang posisyon.
Gidalit sab niya ang iyang panglantaw alang sa bag-ong direksyon sa nasod taliwala sa iyang gihulagway nga mga kritikal nga hagit nga giatubang karon sa Pilipinas.
“I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation,” matod ni Duterte.
“Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit — para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas,” dugang niya.
Nangayo sab og pasaylo ang bise presidente sa katawhang Pilipinhon tungod sa iyang pagtabang kang Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. nga makalingkod sa katungdanan.
Niingon siya nga ang iyang desisyon nga modagan kauban ni Marcos sa 2022 nga nasudnong eleksyon maoy nagdala sa nasod sa kahimtang niini karon—usa ka gobiyerno nga puno sa korapsiyon, mga komunidad nga malunod sa baha, daghang pamilya nga nag-antos sa gutom, ug ang presyo sa mga palitunon nga anaa sa kinatas-ang ang-ang.
Siya niingon nga dili na siya mahadlok sa mga posibleng pagpangatake nga moabot human sa iyang deklarasyon sa pagdagan pagkapresidente.
“Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon,” nagkanayon si Duterte.
Ang panag-uban sa tandem nga Marcos ug Duterte nagsugod sa paghupas niadtong sayong bahin sa 2024 sa dihang ang amahan ni Duterte, ang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nitawag sa iyang sumusunod nga “bangag” ug “adik sa druga” samtang iyang gisaway ang tinguha sa administrasyon alang sa charter change (cha-cha) pinaagi sa People’s Initiative nga nagtumong sa pag-amendar sa 1987 Constitution pinaagi sa giingong pagbayad sa publiko baylo sa ilang mga pirma.
Nanawagan pa gani si Davao City Mayor Sebastian “Baste” Duterte sa pagluwat ni Marcos sa katungdanan. Tungatunga sa 2024, niluwat si Duterte isip sekretaryo sa Departamento sa Edukasyon (DepEd), ingon man vice chairperson sa anti-insurgency council. Sukad niadto, wala na motambong si Duterte sa bisan unsang State of the Nation Address (Sona) ni Marcos. / TPM / SunStar Philippines