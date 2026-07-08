VP Sara giawhag personal motubag

Nagtuo ang prosekusyon nga si Bise Presidente Sara Duterte mismo ang angay nga mopasabot sa Artikulo 4, o ang artikulo bahin sa grave threats, ug sa artikulo bahin sa wala masaysay nga katigayonan kon unexplained wealth tungod kay siya ang tawo nga makita sa video ug ang opisyal nga makatubag sa mga pangutana bahin sa iyang kaugalingong mga deklarasyon sa net worth.
“I think ‘yung Article 4, ‘yung grave threats, kasi siya ang nasa video, siya ang nagsasalita. In fact, nag-reply lang siya doon sa tanong,” matod ni kanhi Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers sa usa ka interview sa telebisyon niadtong Miyerkules, Hulyo 8, 2026.
Si Barbers nga maoy tigpamaba ug magtatambag sa House prosecution panel, nagkanayon nga ang kaugalingong katin-awan ni Duterte makatabang sa paghatag og husto nga konteksto sa mga narekord nga pamahayag atubangan sa Senate impeachment court.
“To give it a proper context, siya ay nag-reply doon sa sinasabing tanong na nangyari. So dapat, siguro, to give it a more complex context, dapat siya mismo mag-explain,” matod ni Barbers.
“Yung unexplained wealth, I believe dapat siguro siya rin mismo yan because siya nakakaalam kung ano ba yung reason bakit tumataas iyong net worth sa kada taon na nagde-declare ka ng iyong Statement of Assets and Liabilities,” dugang niya.
Matod ni Barbers, nadesisyunan sa prosekusyon nga patambungon si Duterte, usa ka opsyon nga gipaabot ngadto sa impeachment court pinaagi sa private prosecutor nga si Lorna Kapunan. / PNA