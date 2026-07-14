VP Sara: Impeachment complaint ‘way igong ebidensya’

Gibarugan ni Bise Presidente Sara Duterte niadtong Martes, Hulyo 14, 2026, nga napakyas ang impeachment complaint sa pagmatuod sa mga pasangil niini batok kaniya.
Matod pa niya, ang ikaupat nga adlaw sa iyang impeachment trial nagpakita nga ang kaso “walay igong ebidensya.”
Sa usa ka pamahayag nga giisyu sa Office of the Vice President (OVP), gisaway ni Duterte ang presentasyon sa prosekusyon atubangan sa Senado nga nagsilbi isip impeachment court ug giakusahan kini nga nagsalig lang sa espekulasyon ug hinimo-himo nga mga pasangil.
“On Day 4 of the impeachment trial, the country witnessed what I have been saying all along: the complaint is not supported by evidence,” matod ni Duterte.
Gisalikway sa Bise Presidente ang mga pasangil nga naghimo siya og seryosong hulga batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr., Unang Ginang Liza Araneta-Marcos, ug kanhi House Speaker Martin Romualdez.
“Repeatedly claiming that there were threats when none existed, inventing an assassin where there was none, and fabricating evidence to support those claims does not transform fiction into fact. Instead, such actions undermine the integrity of public institutions, erode public trust, waste public resources, and corrupt the search for truth,” matod niya.
Gihatagan og gibug-aton ni Duterte nga ang proseso sa impeachment kinahanglan nga magsubay sa katuohang ebidensya ug dili sa mga pagduda.
“An impeachment proceeding should be grounded in credible evidence, not speculation, manufactured narratives, or unsupported allegations. The rule of law depends on facts, not fiction,” dugang pa niya.
Ang dagan sa trial kasamtangang nakatutok sa Artikulo IV sa Articles of Impeachment nga nag-akusar kang Duterte sa paghimo og “grave threats” tungod sa mga pamahayag nga iyang giluwatan sa usa ka online press conference niadtong Nobiyembre 2024 batok kang Marcos, sa Unang Ginang, ug kang Romualdez.
Sa hearing niadtong Lunes, gipresentar sa prosekusyon sa Kamara si Bangsamoro Regional Director Jeremy Lotoc, ang kanhi hepe sa Cybercrime Division sa National Bureau of Investigation (NBI).
Siya nagpamatuod sa imbestigasyon sa maong ahensiya nga maoy nahimong basehan sa ilang rekomendasyon sa pagpasaka og kasong grave threats ug inciting to sedition batok kang Duterte.
Gisultihan ni Lotoc ang impeachment court nga giisip sa NBI nga “seryoso ug tinuod” ang mga pamahayag ni Duterte human tun-i ang paagi sa pagkasulti niini, ang literal nga kahulogan, ang kinaiya sa giingong kamanduan, ug ang relasyon sa Bise Presidente, ug sa mga tawo nga iyang gihisgutan.
Matod pa niya, ni-conclude ang mga imbestigador nga ang mga pulong ni Duterte nilapas na sa giingon sa konstitusyon nga “protected speech.”
Siya nangatarungan nga ang publikong deklarasyon bahin sa pag-hire og tawo aron patyon ang tulo ka indibidwal dili basta-basta makonsiderar nga yano lang nga estorya o retorika.
Bisan pa niana, giangkon ni Lotoc nga wala mailhi o natultolan sa mga imbestigador ang giingong mamumuno nga giangkon ni Duterte nga iyang gisuholan.
Gikompirmar sab niya nga walay nakuhang validated nga impormasyon ang NBI nga nagpamatuod nga naglungtad ang maong tawo.
Bisan pa niini, nagpabilin ang iyang baruganan nga dili kinahanglan nga mailhan ang giingong hitman aron mapamatud-an ang salaod nga grave threats.
Sa pikas bahin, gisalikway sa depensa ang teoriya sa prosekusyon nga nagkontrata gyud si Duterte og tawo aron i-assassinate ang Presidente, Unang Ginang, ug si Romualdez. / TPM / SunStar Philippines