VP Sara: Impeachment complaints ‘pamolitika’

Gisalikway ni Bise Presidente Sara Duterte niadtong Sabado, Pebrero 7, 2026, ang mga reklamo sa impeachment nga gi-endorso sa oposisyon nga grupong Akbayan.
Sumala niya, ang maong mga petisyon nga walay gilakip nga ebidensya angayan’g tan-awon isip “political harassment” o pagpanghasi sa politika imbes nga usa ka lehitimong lakang alang sa pagpanubag.
Sa usa ka pamahayag, giingon ni Duterte nga ang impeachment complaint "usa lang ka panid sa papel nga walay gilakip nga ebidensya" aron pamatud-an ang mga pasangil batok kaniya.
Ang maong mga reklamo, nga gisang-at sa 17 ka miyembro sa nagkadaiyang civil society organizations, gi-endorso sa House of Representatives nila ni Akbayan Party-list Representative Perci Cendaña ug Mamamayang Liberal Party-list Representative Leila de Lima.
Pipila sa mga nag-unang pasangil sa reklamo mao ang:
• Panghulga batok kang Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ug uban pang mga opisyal, nga sumala sa mga nagreklamo usa ka paglapas sa pagsalig sa publiko (breach of public trust) ug destabilisasyon.
• Giingong pagwaldas sa gibana-banang P612.5 milyon nga confidential funds gikan sa Office of the Vice President ug Department of Education sa panahon sa iyang paglingkod isip DepEd secretary tali sa 2022 ug 2024.
• Pangurakot ug korapsyon sulod sa DepEd nga may kalabutan sa mga kontrata ug pagpagawas sa pondo sa iyang pagdumala.
• Wala gideklarar nga katigayonan ug mga anomaliya sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth (SALN).
• Kalambigitan sa mga extrajudicial killings (EJK) nga konektado sa agresibong kampanya sa pamilyang Duterte batok sa ilegal nga droga.
Gipasaka ang reklamo base sa mga rason nga gilatid sa Konstitusyon, lakip na ang betrayal of public trust, graft, korapsyon, bribery, ug uban pang mga seryosong krimen ubos sa 1987 Constitution.
Apan namahayag si Duterte nga kining maong lakang kabahin lamang sa padayong paningkamot sa iyang mga kritiko sa pagpuntirya kaniya sa politika.
Iyang gidugang nga ang impeachment nagsugod human sa iyang desisyon nga mobiya sa Gabinete ni Presidente Marcos Jr.—usa ka lakang nga iyang gihulagway isip tubag sa giingon niyang kapakyasan sa Presidente sa pagsulbad sa nagkagrabe nga kawad-on ug mga isyu sa pagdumala.
Matod pa niya, gigamit ang impeachment isip panimalos imbes nga usa ka remedyo ubos sa balaod. / TPM/SunStar Philippines