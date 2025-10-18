VP Sara magpasko sa The Hague

Sa labing unang higayon human siya nadakpan ug gipriso sa International Crime Court (ICC) sa The Hague, Netherlands magsaulog sa Pasko si kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte.
Matod sa anak niini ug Bise Presidente Sara Duterte nga sa ICC saulogon sa iyang amahan ang Christmas season.
Ang Bise Presidente niingon nga gipahibawo sila sa abogado sa iyang amahan nga posibleng magsaulog ang kanhi presidente sa holidays didto.
Bisan og wala pa niya mahinabi iyang amahan, apan ang iyang kinamanghuran nga igsuon nga si Veronica “Kitty” Duterte, nagpabilin nga nakig-estorya ug nahibalo sa kasamtangan nga kahimtang sa ilang amahan.
“Kasi naka on-deck na si Veronica, si Kitty para magpasko at mag New Year doon sa Hague magkikita si Veronica at si Mira,” matod ni Sara sa pakighinabi sa tigbalita kaniya niadtong Oktubre 15 sa Zamboanga City.
Dugang ni Sara nga ang igsuon sa iyang amahan kanunay nga mobisita kang Digong sa prisohan, samtang si Kitty ang adunay kanunay nga komunikasyon.
Sa dihang gipangutana kini kon unsay tsyansa sa defense team sa nagpadayon nga kaso, matod sa Bise Presidente nga dili siya maka-assess tungod kay ang prosekusyon lamang ang adunay access sa mga dokumento sa kaso.
“Those documents have not been shared with my father’s lawyer,” matod niini.
Gipasidan-an usab sa Bise Presidente nga ang bisan unsang silot o diskwalipikasyon sa abogado ni Duterte usa ka dakong kapakyasan, tungod kay kinahanglan kini nga magtukod og bag-ong legal team. Namatikdan niya nga ang mga lakang sa gobyerno sa Pilipinas, lakip na ang resolusyon sa Senado nga nanawagan sa house arrest tungod sa humanitarian grounds, naabot na sa ICC.
Gihulagway niya ang kanhi presidente nga usa ka huyang nga nagpangedaron og 80 anyos nga adunay napamatud-an nga sakit, nga gikutlo ang mga resulta sa laboratoryo nga gisusi sa mga doktor.
Sa dihang gipangutana kini kon iya bang ikonsiderar ang pagdangop kang Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. alang sa iyang amahan, si Sara miingon nga dili siya modangop.
“At trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang pangulo,” matod ni Sara.
“Kung ano man yung problema, legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon ay problema na yun niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request him on behalf of President Duterte, no. Because there’s no going back sa ginawa nila na rendition.”
Si FPRRD natanggong sa The Hague sukad niadtong Marso 12, 2025, ug mihimo sa iyang unang pagpakita atubangan sa ICC pinaagi sa video link pagkalabay sa duha ka adlaw.
Sayo nianang adlawa, si Bise Presidente Duterte nangulo sa usa ka tree-planting activity isip kabahin sa iyang panaad nga magtanum og usa ka milyon ka mga kahoy sulod sa unom ka tuig, usa ka target nga iyang giingon nga iyang nahimamat sulod lang sa tulo ka tuig. / RGP