VP Sara mipasabot nganong UniTeam sa Davao gibungkag

Giklaro ni Bise Presidente ug Education Secretary Sara Duterte ang pagkabungkag sa UniTeam atol sa 126th Independence Day commemoration sa Davao City.

Sa interbyo sa media sa Miyerkules sa buntag, Hunyo 12, 2024, sa Rizal Park, gipasabot ni Duterte nga nakig-uban siya kang Presidente Ferdinand “Bong Bong” Marcos isip UniTeam atol sa 2022 nga eleksyon.

“Ang UniTeam was the tandem during 2022 elections and then tandem of Bong Bong-Sara during the 2022 elections and then humana na ang elections nadaog na mi ug gapasalamat mi sa atoang mga kaigsuonan, sa atong mga kababayan sa ilang suporta niadtong 2022.”

Sa dihang gipangutana kon naa pa ba ang UniTeam pagkahuman sa ilang kadaugan kaniadtong 2022, si Duterte mitubag,”No, we are not candidates anymore.”

Kabahin sa umaabot nga midterm elections, si Duterte niingon nga dili siya maka-speculate kay dili kaayo siya suhito sa mga kandidato.

Dugang niya, “Wala pa koy plans for midterm elections pero diri sa Davao naayo na to namo first quarter of this year and wala lang ko ka attend sa covention sa Hugpong sa Tawong Lungsod pero wala na pod nila ang partido diri sa Davao City.”

Atol sa wreath-laying ceremony sa Rizal Park sa Davao City, giubanan ni Duterte ang mga opisyal sa siyudad ug mga langyaw nga dignitary. Apan, ang iyang igsuon nga si City Mayor Sebastian “Baste” Duterte, wala diha sa maong kalihukan.

Kaniadto, nag-atubang og mga hagit ang ilang alyansa sa dihang si Kongresista Paolo “Pulong” Duterte mipatunghag kabalaka bahin sa People’s Initiative, gisundan sa mga sakop sa pamilya nga misaway sa inisyatiba alang sa charter changes nga gikatahong naimpluwensiyahan ni House Speaker Martin Romualdez.

Sunod, nag-rally ang pamilyang Duterte sa Davao, Cebu, ug Tagum.

Atol sa unang rally, ang ‘Hakbang ng Maisug-Leaders Forum for Transparency, Accountability, Peace, and Security’ niadtong Enero 28, 2024, sa Grand Men Seng Hotel sa Magallanes, giawhag ni Mayor Duterte ang Presidente nga mokanaug sa katungdanan kon kulang og gugma ug debosyon sa nasod, nagpasiugda sa kamahinungdanon sa tinuod nga tinguha sa kaayuhan sa nasod./ Sunstar Davao