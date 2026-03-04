VP Sara mipasaka og kaso batok sa giingong ‘bagman’

Nipasaka og kasong perjury si Bise Presidente Sara Duterte niadtong Miyerkules, Marso 4, 2026, batok kang Ramil Madriaga kinsa nialegar nga ang iyang kampanya niadtong 2022 gipundohan sa mga Philippine Offshore Gaming Operators (Pogos) ug mga financier nga nalambigit sa ilegal nga drugas.
Sa usa ka pamahayag, hugot nga gihimakak ni Duterte ang mga pasangil ni Madriaga kinsa niangkon nga siya kanhi aide ug “bagman” sa Bise Presidente.
“Si Madriaga ay isang akusado sa kasong kidnapping na nagpanggap na campaign supporter at mula roon ay biglang lumitaw bilang testigo kuno sa impeachment laban sa akin,” matod sa Bise Presidente.
“Dahil dito, ngayong araw ay naghain ako ng kasong perjury laban kay Ramil Madriaga upang tuluyang mapanagot siya sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi maaaring hayaang gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko,” dugang niya.
Niadtong Disyembre 2025, si Madriaga nipasaka og usa ka notarized affidavit nga naglangkob sa iyang mga pasangil, diin gihulagway niya ang iyang kaugalingon nga nakatrabaho sa nagkalainlaing yunit sa gobiyerno ug nakatabang sa pag-organisar sa pundok nga Inday Sara Duterte Is My President (Isip) Pilipinas.
Nangangkon siya nga nakahatag og mga pundo ug nagtrabaho “behind the scenes” base sa giingong mga instruksyon ni Duterte.
Sa usa ka naunang pamahayag, si Duterte niingon nga wala gyud siya’y personal o propesyonal nga relasyon kang Madriaga ug wala sad siya mohatag og bisan unsang instruksyon o niduaw o nakig-istorya kaniya samtang nabilanggo kini.
Gihulagway niya ang maong mga pasangil nga walay unod, saba-saba lang, ug walay lig-on nga ebidensya.
Si Madriaga kasamtangang nabilanggo sukad pa niadtong 2023 tungod sa nagpadayon nga kasong kidnapping. /TPM/SunStar Philippines