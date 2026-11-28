Gipanghimakak ni Bise Presidente Sara Duterte ang mga hungihong nga mo-resign siya sa katungdanan sa dili pa ipagawas ang hukom sa iyang impeachment trial, dungan sa pag-ingon nga pagbudhi kini sa 32.2 milyones ka mga tawo nga nibotar kaniya.
“Resignation is out of the question ,” matod ni Duterte atol sa usa ka press briefing niadtong Biyernes, Nobiyembre 27, 2026.
Dugang niya, makadaghan na niya gitubag ang maong isyu sukad nagsugod ang husay.
Gibutyag sa bise presidente nga kanunay silang nangandam sa labing ngil-ad nga mahitabo . Matod niya, kon makombikto siya, mabalaka siya sa mawad-an og trabaho nga mokabat sa 300 ka mga pamilya sa tibuok nasod nga nagsalig sa iyang pagpabilin isip bise presidente.
Apan kon maabswelto, makapadayon ang iyang buhatan sa mga giplanong proyekto alang sa tuig 2027.
Gipasalig usab ni Duterte nga andam siyang modawat kon unsa man ang ipakanaug nga desisyon sa Senate impeachment court. / SunStar Philippines