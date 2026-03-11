VP Sara naghandom sa anibersaryo sa pagdakop sa iyang amahan

Gihandom ni Bise Presidente Sara Duterte niadtong Miyerkules, Marso 11, 2026, ang unang tuig nga anibersaryo sa pagdakop sa iyang amahan, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte (FPRRD).
Gihulagway niya ang maong panghitabo isip usa ka takna nga “nagsulay” sa demokrasya sa nasod ug sa pasalig niini sa hustong proseso ug nasudnong soberanya.
Sa usa ka pamahayag, gihulagway ni Duterte ang pagdakop isip usa ka “extraordinary rendition o kidnapping” dungan sa pagpasidaan batok sa iyang gitawag nga paggamit sa mga legal nga proseso alang sa politikanhong katuyoan.
“Ngayong araw, ginugunita natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa pulitika o personal na interes,” matod sa bise presidente.
Iyang gipahayag nga ang paglapas sa katungod sa usa ka indibidwal pinaagi sa dili saktong proseso nagpasabot dili lamang og pag-atake sa hustisya, kondili usa sab ka hagit sa soberanya sa nasod.
“Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag,” dugang niya.
Gisubli sa Bise Presidente ang iyang panawagan alang sa panaghiusa sa pagpanalipod sa soberanya ug dignidad sa nasod, dungan sa pag-awhag sa mga Pilipino nga magpadayon sa pagpaningkamot alang sa usa ka nasod diin naghari ang hustisya ug gitahod ang mga katungod nga naa sa konstitusyon.
Niadtong Marso 11, 2025, si FPRRD gidakop pag-abot niya sa Ninoy Aquino International Airport gikan sa Hong Kong base sa arrest warrant nga giluwatan batok kaniya sa International Criminal Court (ICC) taliwala sa imbestigasyon niini sa giingong crime against humanity sa nasod sa panahon sa pagpatuman sa iyang gubat batok sa ilegal nga drugas. /TPM/SunStar Philippines