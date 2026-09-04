VP Sara nalutsan og warrant of arrest

Gipahibalo sa Malacañang niadtong Biyernes, Septiyembre 4, 2026, nga ilang gitahod ang desisyon sa korte sa Quezon City sa giluwatan nga warrant of arrest batok kang Vice President Sara Duterte may kalabutan sa mga kasong grave threats, mahitungod sa iyang mga pamahayag batok kang President Ferdinand R. Marcos Jr.
“Ginagalang ng Palasyo ang anumang desisyon o kautusan ng korte,” sigon pa ni Palace Press Officer Claire Castro.
Ang pamahayag ni Castro may kalabutan sa giisyu sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 og warrant of arrest batok ni Duterte sa tulo ka counts sa grave threats.
Gitakda sa korte ang P120,000 nga piyansa alang sa matag usa ka kaso.
Nag-ugat ang mga kaso sa pamahayag ni Duterte atol sa usa ka online press conference niadtong Nobiyembre 2024, diin iyang giingon nga nakakontrata siya og usa ka tawo aron mopatay kang Marcos, First Lady Liza Araneta-Marcos, ug kanhi House of Representatives Speaker Martin Romualdez kon siya mismo mapatay.
Nisang-at ang Department of Justice og tulo ka kaso sa grave threats batok kang Duterte tungod sa iyang mga pamahayag bahin sa “assassination” sa Presidente.
Sayo pa niini, nangayo ang kampo ni Duterte nga i-dismiss ang mga kaso nga naghisgot sa kakulang sa hurisdiksyon sa korte sa maong mga kaso. Samtang gikompirma sa abogado ni Duterte Paul Lawrence ang maong arrest warrants.
“Today, the Quezon City RTC has issued a warrant of arrest against the Vice President. Regardless of the question on jurisdiction, she has no intention of evading the law and will continue to exercise all her legal remedies,” sigon pa ni Lawrence. /