VP Sara nanawagan nga buhian ang iyang amahan

Gidepensahan ni Bise Presidente Sara Duterte ang kampanya batok sa ilegal nga druga sa gidetener nga kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug niingon nga ang pagpatuman sa kontrobersyal nga “drug war” niini dili angay itandi sa mga krimen batok sa katawhan kon crimes against humanity.
Atol sa iyang pakigpulong sa mga supporter didto sa The Hague—diin nag-atubang ang kanhi presidente og mga proseso sa International Criminal Court (ICC)—nagkanayon si Duterte nga dugay na nga nagpatuman ang gobiyerno sa Pilipinas og polisiya nga “zero tolerance” batok sa ilegal nga druga, ug ang drug war, lakip na ang Oplan Tokhang, usa lamang ka programa sa administrasyon aron ipatuman ang maong polisiya.
“That is not a crime against the Filipino population. How a program is implemented, whether there were mistakes, errors, it was a bad program, is not a crime against humanity. That is the crime that they are saying that [former] President Duterte has done to the Filipino people,” matod sa bise presidente.
Gihagit sab ni Duterte nga pamatud-an ang mga pasangil nga ang tanang giilang biktima sa mga reklamo sa ICC gipatay tungod sa kampanya batok sa ilegal nga druga, nga nagpunting sa kaylap nga insidente sa gun violence sa Pilipinas.
“I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how — for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can
you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war?” matod ni Duterte.
Nanawagan si Duterte alang sa dinaliang pagbuhi sa iyang amahan gikan sa detensyon tungod sa kahimtang sa panglawas niini ug sa dugay nga mga proseso sa ICC nga walay makahuluganong kalambuan sa kaso.
Gipasiugda niya nga ang 81-anyos nga kanhi presidente dili peligro nga moikyas, dili makababag sa mga imbestigasyon, ug dili na makapadayon sa paghimo sa giingong mga krimen tungod kay ang kampanya batok sa druga usa ka programa sa gobiyerno nga gipatuman sa panahon sa iyang administrasyon.
Dugang pa niya nga kon gusto sa mga awtoridad nga ipadayon ang mga kaso nga naglambigit sa giingong mga extrajudicial killing, mahimo hinuon nila kining ipasaka sa mga korte sa Pilipinas.
“They are holding an 81-year-old who cannot make his own bed, who cannot even clean his own room, who has bedsores and who has so many aches and pains because of old age. For who? For the reputation of ICC? For Marcos? For Trillanes? For money? For what? For whose interest is the ICC serving now?” sumala sa bise presidente. /TPM/SunStar Philippines